Archive RTBF : la "Danse Créative", extrait du journal télévisé en 1983

Pas de pointe ni de talon mais simplement des mouvements que vous ressentez, la danse créative pourrait être définie comme une forme de danse pour tous. Retour dans le 6/8 avec un sujet du journal télévisé des archives de la Sonuma et plus précisément en 1983.

On y perçoit du mime, du mouvement libre, un peu de démarches chorégraphiques, de la fiction dramatique, de la culture physique et cela donne une activité qui tient tout à la fois du sport et de la création. Création très aléatoire, il n’est pas question ici question d’imiter. La démarche est ici opposée à ce qui se fait par exemple à l’aérobic. Ici, l’animateur s’astreint à ne rien montrer du tout mais à proposer des problèmes auxquels chacun doit y répondre. Regardez plutôt !

