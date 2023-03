Archive RTBF : la colombophilie, rencontre avec un club d’amateurs en 1965

Depuis plus de 70 ans et encore récemment le pigeon a toujours été flatté en Belgique. On compte de nombreux passionnés, clubs d’amateurs et champions du monde de colombophilie venant très souvent à l’origine d’une véritable affection familiale. C’est l’archive de la Sonuma que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8 à la rencontre d’un club de passionnés en 1965.

Le colombophile est toujours resté sur ses mêmes positions au point de vue sport bien qu’il soit réglementé. " Quand le pigeon revient d’un concours et que vous l’attendez depuis un certain temps cela vous rue l’ensemble du corps ". En ce sens que vous l’avez engagé pour un objectif à atteindre et qu’il vous donne la satisfaction de son arrivée. " Je vous assure que cela vous fait quelque chose " raconte l’amateur de colombophilie.

Rencontre avec un colombophile qui a débuté à l’âge de 12 ans, il en avait 78 en 1965. Regardez plutôt !