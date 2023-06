Archive RTBF : Justine Henin acclamée par la foule sur la grand-place de Bruxelles, 20 ans déjà

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2003. Le temps a passé et le souvenir de ces instants magiques est toujours intact. Justine Henin est accueillie par une foule en délire sur la plus belle place du monde. Après avoir remporté le prestigieux tournoi du Grand Chelem "Roland-Garros".

Pour ceux qui les ont vécus, dans les tribunes du stade ou devant leur télévision, c’était il y a presque vingt ans. Le 7 juin 2003, Justine Henin s’imposait contre Kim Clijsters en finale du tournoi de Roland-Garros. Sa première victoire en Grand Chelem. Il y en aura six autres, dont trois autres à Paris. Justine Henin, vingt ans après sa première victoire à Roland-Garros : "Une grande partie de mon histoire de vie est ici".

Ecoutez et regardez plutôt.