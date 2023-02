Archive RTBF : interview des créateurs d’Astérix en 1976

On a beaucoup parlé ces derniers temps de la sortie du nouveau volet cinématographique d’Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet. Mathieu Van Overstraten vous propose tout naturellement de remonter le temps avec cette archive de la Sonuma et plus précisément en 1976 à la rencontre de René Goscinny et Albert Uderzo, les créateurs de la BD, à l’occasion de la sortie du dessin animé Les douze travaux d’Astérix.

Le scénariste et le dessinateur expliquent dans cette interview qu’à l’époque leur absence sur le grand écran est due au travail que demande la réalisation d’un film ; près de deux années de travail.

René Goscinny s’exprime aussi sur leur rapport avec la Belgique qui n’est pas anodin.

Enfin, il est question de potion magique, peu utilisée dans le dessin animé : "En général on n’abuse pas trop de la potion magique car c’est une arme trop facile et à l’extrême nous aurions fait un court métrage puisqu’il suffit d’en boire pour résoudre tous les problèmes. Le tout c’est d’inventer une situation ou la potion magique n’est pas efficace".

Ecoutez et regardez plutôt !