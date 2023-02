Archive RTBF : Interview de Guillaume Musso en 2006

Le livre de poche à 70 ans et on le doit à Henri Filipacchi secrétaire général de la Librairie Hachette qui saisit en 1953 l’importance de l’accès à la lecture pour tous et conçoit ces petits livres à prix modique. Une révolution culturelle à prix réduit dans un format de poche qui a profondément marqué la seconde moitié du XXe siècle.

Dans l’archive du jour de la Sonuma que vous propose Hugues Hamlelynck on retrouve l’interview d’un grand auteur contemporain : Guillaume Musso qui vient présenter sur le plateau du journal télévisé son nouveau roman Seras- tu là ? Basé sur la question du paradoxe temporel et la question de rencontrer son double.

On le compare souvent à Marc Levi et à une chanson de Michel Berger, le nouveau roman de Guillaume Musso à toutes les chances d’être un best-seller de l’été. Les deux précédents avaient bien marché avec 800.000 exemplaires vendus. " C’est une grande joie que son travail est apprécié par les lecteurs". Ce qui n’empêche pas l’auteur de donner cours d’histoire d’économie dans un lycée du sud de la France à Antibes.

Regardez et écoutez plutôt !