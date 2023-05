Archive RTBF : hommage à Jean-Louis Murat dans l’émission "Coeur et Pique" en 1988

Jean-Louis Murat s’est éteint hier à son domicile en Auvergne à l’âge de 71 ans. L’occasion de lui rendre hommage dans le 6/8 avec des images d’archives de la Sonuma. Mathieu Van Overstraeten nous emmène sur la scène de l’émission Coeur et Pique où en 1988.

Avec un répertoire de près de 20 albums, l’artiste aux yeux bleu et au phrasé très particulier est aussi intacte dans son lyrisme. " Hasard du calendrier, le label Pias sort ce vendredi un best of du chanteur, rassemblant 20 de ses titres les plus emblématiques " explique notre expert musique Bruno Tummers.

Regardez plutôt !