Archive RTBF : entretien avec André Franquin en 1996

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1996. On a parlé ces derniers mois de la possible sortie d’un nouvel album de Gaston Lagaffe mais en 1996, après 10 ans d’attente le célèbre dessinateur sort un 15e album. Il reprend du matériel ancien mais aussi les toutes dernières planches que Franquin a imaginées pour le personnage. On constate que Gaston a beaucoup évolué au fil du temps. L’occasion pour le journal télévisé de réaliser un entretien avec le créateur.

Après Astérix, Blake et Mortimer et Les Schtroumpfs après 10 ans d’absence voici qu’arrive un nouvel album de Gaston Lagaffe. Un véritable évènement puisque le célèbre gaffeur de bande dessinée ne s’était pas manifesté depuis 10 ans. De l’avis de ses confrères et de ses lecteurs, André Franquin est le plus grand dessinateur de bande dessinée mais la modestie du créateur est à la hauteur de son immense talent. Aujourd’hui même s’il publie peu, Franquin dessine toujours avec le même plaisir.

J’ai toujours beaucoup pensé à mon public, puisque mon public c’est moi à l’époque ou j’étais simplement lecteur de bande dessinée.

Regardez plutôt !