Archive RTBF : Dorothée chante "Maman" dans l’émission "Coeur et Pique" en 1987

Toute cette semaine sera consacrée à des archives en lien avec la fête des mères qui se tiendra le dimanche 14 mai. Direction 1987 avec des images de la Sonuma dans laquelle on retrouve Dorothée, la chanteuse et animatrice phare pour la jeunesse des années 80 et 90.

Sur le plateau de Coeur et Pique, Frédérique Hoschedé de son vrai nom interprétait Maman, un 45 tours sorti fin 1986 qui se hisse à la quatrième place du Top 50. Parmi ses plus grands succès, on se rappellera également de Tremblement de terre, Vive les vacances, ou encore Hou ! La menteuse ! Des souvenirs incontournables de toute une époque.

Regardez plutôt !