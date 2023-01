Archive RTBF : découvrez les décors et costumes à l’opéra en 1987

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1987 dans l’émission Double Sept, émission composée de jeux et de reportages. Aux commandes trois animateurs : Marianne Périlleux, Robert Frère et Bernard Perpète.

Immersion dans les coulisses au cœur de l’opéra Royal de liège pour y découvrir l’envers du décor.

Les réserves d’un opéra contiennent parfois la base de nombreux costumes mais le plus souvent ceux-ci doivent spécialement être dessinés, coupés, cousus, essayés et retouchés jusqu’à ce que la perfection soit atteinte. Les accessoires malgré leur nom, exigent autant d’affection. Chapeaux et chaussures font donc l’objet de soins attentifs ; un véritable travail d’orfèvre pour l’ensemble du personnel.

L’opéra plus que tout autre spectacle exige une synergie totale entre différentes disciplines. Ils demandent à certaines d’entre elles de se mettre totalement au service de l’œuvre musicale et demandent afin d’en renforcer la portée.

Regardez plutôt !