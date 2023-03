Archive RTBF : 1983, retour sur l’affaire Baudoux et le Domaine du bois d’Avroy

Liège : un promoteur immobilier de Charleroi lance à grands frais l’opération " Domaine du Bois d’Avroy ", un catalogue luxueux d’annonces alléchantes dans de nombreux quotidiens. 17% de l’opération seront consacrés à la seule publicité. Des images d’archives de la Sonuma que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Le Bois d’Avroy à Cointe, est un bois urbain de 5 hectares composé de quatre parcelles privées, dont deux parcelles appartiennent à des promoteurs immobiliers. 274 appartement sont resté vides : Jean Baudoux puisque c’est de lui dont il s’agit ira même jusqu’à financer un film de 35 mm destiné aux salles de cinéma. Film dans lequel on montre des commerces de luxe, des terrains de tennis et une plaine de jeux. Filmé ailleurs dans le pays, il laisse croire habillement que ces équipements existent au Bois d’Avroy. Des équipements dont on ne verra jamais le jour !

Regardez plutôt !