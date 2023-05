Archive RTBF : 1977, que pensent les Anglais de Bruxelles ?

Pour clôturer cette semaine consacrée au futur couronnement de Charles III, Hugues Hamelynck vous propose de remonter le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1977. Sauce anglaise et marmelade, rien qu’à Bruxelles ils sont plus de 30.000 Anglais à vivre dans la capitale.

1977, l’émission Antenne Soir consacre un reportage à la rencontre des Britaniques qui vivent en Belgique pour savoir ce qu’ils pensaient de Bruxelles le tout avec leur accent du cru. Que pensent-ils de notre capitale ? Rencontres et témoignages, sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais également sur leurs privilèges et le fossé qui se creuse entre leur statut et celui d’autres immigrés.

Regardez plutôt !