Architecture : Norman Foster exposé au Centre Pompidou revient sur son rapport à l'IA

Le viaduc de Millau en France, la tour de Londres en forme ellipsoïde (30 st Mary Axe), la grande cour du British Museum, le Reichstag à Berlin ou la Hearst Tower à New York sont quelques-uns de ses plus célèbres projets.

Souvent présenté comme le principal représentant de l’architecture "high-tech" avec Richard Rogers, Norman Foster préfère parler de sa vision "d’une architecture où la technologie et la nature sont indissociables" et dont la structure (fondations, façades, murs…) s’efface au profit d’un habitat aéré, végétalisé et très lumineux.

"Il conçoit l’architecture presque comme un organisme qui se met à l’équilibre avec l’air, le soleil, la vie, et qui construit un environnement pour les hommes, dans le respect du vivant et de ses conditions de vie", précise Frédéric Migayrou, commissaire de l’exposition.

L’architecte octogénaire, "plus inspiré par l’avenir que par le passé", imagine les villes du futur "plus propres, plus vertes, plus saines, plus calmes, plus sûres et procurant plus de plaisir", dans une vision "optimiste", voire "idéale".