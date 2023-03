Archéologie : le Vatican rend des fragments du Parthénon à la Grèce

Trois fragments du Parthénon ont été rendus vendredi à la Grèce par le Vatican, qui les conservait depuis plus de deux siècles, lors d’une cérémonie au musée de l’Acropole à Athènes.

"Le don des fragments du Parthénon, qui avaient été conservés dans les musées du Vatican depuis plus de deux siècles, se veut un geste d’amitié et de solidarité avec le peuple grec", a déclaré lors de la cérémonie l’évêque Brian Farrell, secrétaire pour la promotion de l’unité des chrétiens. Il s’agit d’une tête de cheval, une tête de jeune garçon et une tête d’homme portant la barbe, selon les Musées du Vatican. Les Grecs "désirent légitimement le retour des fragments chez eux, dans leur emplacement d’origine", a déclaré l’évêque Farrell, se félicitant de cette décision prise par le pape François.