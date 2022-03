ArcelorMittal à Chertal : début des travaux de démantèlement du site

Cette démolition s'effectuera en 3 étapes, comme l'explique Sabine Huc, la porte-parole de SDC démocom, l'entreprise chargée du chantier : "La première phase, c’est la phase de désamiantage. On va aller faire du picking, c’est-à-dire qu’on va aller chercher, là où il y a de l’amiante, les éléments. Ensuite, on va avoir la phase de curage où on va nettoyer le site de tous ses déchets. Et ensuite, la phase d’affalement. Il va donc y avoir des dizaines d’affalements qui vont avoir lieu. On n’est pas sur un chantier comme le haut fourneau 6 de Seraing où, là, on a fait exploser un bâtiment principal qui est parti".

Une soixantaine de travailleurs seront occupés sur ce chantier. Quant à l'avenir du site, aucun projet n'est validé pour l'instant. La seule chose certaine est que cette reconversion prendra au moins une dizaine d'années.