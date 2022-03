Arcade Fire sort son nouveau single "Lightning I, II"

D’autres images provenant de ce live sont apparues sur YouTube. Le groupe a également interprété deux nouveaux titres : "Rabbit Hole" et "Age Of Anxiety". Le second titre emprunte des éléments de "Memories Of The Age of Anxiety". La version proposée par le groupe comprend le chant du frontman Win Butler et des percussions plus actives que la version précédente.

Découvrez la version live de "Rabbit Hole" ci-dessous :