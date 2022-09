Arcade Fire banni de plusieurs radios canadiennes suite aux accusations

Les faits se seraient produits entre 2015 et 2020 alors que les victimes – 3 femmes et une personne gender-fluid – étaient âgées entre 18 et 23 ans, tandis que Win Butler avait entre 36 et 39 ans. Le magazine Pitchfork a rencontré les victimes et leurs proches qui lui ont fait part des faits et leur ont aussi montré des extraits de messages et conversations Instagram avec Butler.

Et dans un communiqué à Pitchfork, Win Butler a reconnu avoir eu des relations avec ces 4 individus mais explique qu’ils étaient tous consentants. "Je n’ai jamais touché une femme contre son gré, et tout ce dont on m’accuse est faux. Je nie vigoureusement toute supposition selon laquelle j’aurais forcé une femme à m’offrir ses faveurs. Tout ceci ne s’est absolument pas passé."

Son épouse, Régine Chassagne, a aussi sorti un communiqué dans lequel elle ajoute : "Je sais qu’il n’aurait jamais – et ne le ferait jamais à l’avenir – touché une femme sans son consentement et je suis certaine qu’il ne l’a jamais fait par le passé non plus. "

Plusieurs radios canadiennes ont décidé, suite à ces accusations, de ne plus diffuser la musique d’Arcade Fire.

Un représentant de la radio CBC Music FM a expliqué à Ottawa City News que la diffusion de leur musique était " en pause jusqu’à ce qu’on en apprenne plus sur la situation ".

Une autre chaîne de radio de Toronto, Indie 88, a confirmé le même genre de décision rapide prise ce week-end, qui devra toutefois être discutée en interne pour un positionnement à plus long terme.