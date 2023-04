Arc-en-ciel : une touche de magie en plus aux chutes du Niagara

Hier, dans votre bulletin météo, vous avez pu entendre que le temps serait à l’orage dans le courant de l’après-midi sur les deux tiers Ouest du pays. Et effectivement, plusieurs régions ont essuyé des averses de pluie parfois copieuses, voire de grêle. Mais au printemps, le temps peut être particulièrement changeant et le soleil peut succéder rapidement aux averses… ce qui provoque des arcs-en-ciel. Et vous avez été très nombreux à les immortaliser sur notre groupe Facebook RTBF Ciel Partagé.