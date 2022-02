Arbres arrachés, caves inondées : les pompiers sont intervenus à 200 reprises en province de Liège

C'est enfin le retour au calme ce lundi après les fortes pluies et violentes rafales de vent d'hier. Tout au long de la journée et de la soirée de dimanche, les pompiers ont été fort sollicités aux quatre coins de la province. lls ont comptabilisé environ 200 interventions.

Les plus sollicités ont été les pompiers de Liège qui ont été appelés à 150 reprises, principalement dans la vallée de l'Ourthe et sur le plateau du Condroz (Neupré, Esneux, mais aussi Seraing et Flémalle), pour des arbres à tronçonner, des câbles électriques arrachés, et quelques caves inondées.