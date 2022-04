"ArBre", le spectacle qui reconnecte toute la famille à la nature au Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut

ArBre a été produit par la compagnie Quand je serai Grand.e., et est interprété par les comédiens Anouchka Crahay et Maxime Membrive. Dans cette histoire muette, les deux acrobates comédiens créent l’interaction avec le public grâce à leur trompette et leur accordéon. Les tableaux visuels poétiques et sonores évoquent l’atmosphère de la forêt, ses bruits, ses événements et ses surprises… Le public découvre alors un monde insoupçonné : une jeune tige ploie au passage d’une chenille, une chauve-souris hiberne, une petite troupe d’écureuils joue dans les branches…​​​​​​​