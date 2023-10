Arbre emblématique abattu au Royaume-Uni : un sexagénaire arrêté

L’abattage de l’arbre de Sycamore Gap, isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire du nord de l’Angleterre a créé tristesse et colère au Royaume-Uni. Cet érable deux fois centenaire se dressait tout près du mur d’Hadrien, érigé à l’époque romaine pour empêcher l’invasion des barbares, un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. En 2016, il avait été élu "arbre de l’année", et était apparu au cinéma dans le "Robin des Bois" de Kevin Costner en 1991.

La police de Northumbrie, qui enquête sur cet "acte de vandalisme délibéré", a annoncé vendredi dans la soirée avoir arrêté un "homme sexagénaire en relation avec l’incident". Un adolescent de 16 ans, arrêté jeudi et soupçonné de "dégradations", avait lui été remis en liberté vendredi matin "en attendant la suite des investigations". "J’espère que cette deuxième arrestation démontre que nous prenons la situation au sérieux, et notre engagement à trouver les responsables et à les mener devant la justice", a réagi Rebecca Fenney-Menzies, une responsable de la police de Northumbrie, citée dans un communiqué.

Jeudi matin, des promeneurs avaient découvert l’arbre, l’un des plus photographiés du pays, coupé net au niveau de la souche, apparemment avec une tronçonneuse. L’un des responsables du National Trust, qui gère de nombreux sites du patrimoine au Royaume-Uni, Andrew Poad, a assuré sur la BBC que l’arbre était "en bonne santé" et qu’il pourrait être possible de le faire repousser.