Arbitrage belge : 375 nouveaux candidats en quatre mois

Il existe quasiment autant de profils différents que de candidatures rentrées. Si la tranche d'âge majoritaire des postulant.e.s se situe dans les 15-20 ans, certains sexagénaires accomplis suivent également le trajet de formation. Alexandre Boucaut : "Il y a vraiment de tout. Tous les âges, toutes les ambitions, toutes les motivations. Cela va d'ex-joueurs ou entraîneurs de la tranche 35-40 ans qui veulent découvrir une autre facette du football, aux jeunes qui ont l'arbitrage dans le sang et rêvent de rencontres internationales au plus haut niveau, en passant par des personnes plus âgées qui cherchent un moyen différent de se maintenir en forme."

Par rapport à la relève des élites, Alexandre Boucaut souligne à quel point il est important de former de jeunes talents : "Dans la mesure où il faut viser une arrivée dans le foot professionnel autour de 28 ans, il est important de commencer le plus jeune possible. D'abord dans les Referee Academy des clubs (l'équivalent des foot-élites pour les arbitres), puis au sein de l'ACFF ou de Voetbal Vlaanderen. Il faut préciser aussi que tous les arbitres agréés débutent en U14 ou en U15. Ce n'est qu'en gravissant les échelons qu'ils seront amenés à développer leur formation : l'arbitrage avec des assistants, le VAR, etc. Chaque chose en son temps."