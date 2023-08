Arakiwi, un festival immersif en pleine forêt

Alors que nous sommes à une petite semaine du festival Arakiwi, pas moins d’une cinquantaine de personnes sont sur le point de s’activer rudement dans la forêt de Vieux-Sart pour mettre en place la scénographie et les décors nécessaires à optimiser le côté onirique déjà présent dans la forêt et de parfaire l’expérience des festivaliers.

L’an passé, la décoration s’articulait autour de grosses sculptures de champignons flottant entre les arbres centenaires et magistraux. Le spectateur se retrouvait alors comme en proie à un rétrécissement, pleinement immergé dans cette forêt grandiose où se tient le festival électronique depuis 8 ans. Cette année, les organisateurs ont cherché à pousser cette expérience immersive encore plus loin.

L’implantation des scènes sera différente pour cette nouvelle édition, et le festival sera structuré en 4 parties distinctes propres à leurs ambiances mais rejoignant un même thème, celui du psychédélisme. Ainsi, le point central du festival sera un arbre centenaire autour duquel sera agencée une " chillzone " permettant au public de se (re)poser au sein de cet écrin de verdure, et donnant accès aux deux scènes et à la zone food qui sera agrémentée d’un container en métal plutôt moderne, ce qui collabore au mix subtil d’éléments naturels et industriels.

Tout sera mis en place pour qu’une fois sous la canopée, l’on soit transporté dans un autre espace-temps et que l’on échappe à la réalité lors de ces deux jours de fêtes, et cela tant la nuit que le jour. Pour cela, des décors et éléments en 3D seront créés à partir de matériaux récupérés des éditions précédentes : la grande porte d’entrée de l’année dernière sera par exemple transformée en plusieurs portes, les miroirs seront recyclés afin de créer des jeux de lumières autour de la main stage qui sera située entre deux grands arbres, les structures des champignons réutilisées pour créer de nouveaux décors...