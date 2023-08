Arakiwi : la sélection de Jam pour l'édition 2023 du festival

Ces 1 et 2 septembre, du côté de Vieuxsart (Brabant Wallon), le festival Arakiwi sera de retour pour une nouvelle édition. L’événement faisant la part belle aux musiques électroniques, situé un cadre idyllique bordé par une nature foisonnante, proposera une trentaine de DJ et producteurs parmi les plus excitants du moment. Programmées par les collectifs Brussels Calling et Magma ainsi que par Sono Ventura Soundsystem, la Mainstage et la Boiler Stage verront passer tant des stars internationales que des talents locaux. Pour l’occasion, on vous a sélectionné quelques noms qui vont sans aucun doute marquer cet Arakiwi 2023.