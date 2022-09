Arachnophobie : vous avez peur des araignées ? Nous avons la solution !

L'arachnophobie existe, il s'agit d'une peur irrationnelle des araignées et elle concerne plus de monde qu'on le ne pense. Le Docteur Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme", vous donne des solutions pour mieux gérer cette peur panique des araignées.

L'étymologie d'arachnophobie vient du grec, du préfixe "arachno" pour le mot "araignée" et du suffixe "phobia" pour "la peur/la phobie", rien de plus simple à retenir pour une fois concernant une phobie !

Les patients atteints de cette phobie (50% de femmes et 15% d'hommes environ) peuvent souffrir de véritables angoisses ou de crise de panique que ce soit quelques minutes voire plusieurs heures après avoir vu une araignée, une image d'araignée ou encore rien que le fait d'en parler. Cette peur irrationnelle entraîne parfois une phobie sociale, des sueurs froides, de la tachycardie et des tremblements, parfois même plusieurs heures après avoir vu ou entendu parlé d'araignée !

L'origine de cette phobie

Certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'il existe une part d'inné, de génération en génération l'homme a peur de ces petites bêtes. Mais en général, on ne naît pas en ayant peur des araignées souligne le Dr Charlotte. C'est quelque chose que l'on acquiert ; si des parents réagissent de façon angoissante à la vue d'une araignée, par mimétisme l'enfant va l'intégrer de la même façon et va, lui aussi, en avoir peur. Ou si par exemple, vous voyez une araignée et vous dites à votre enfant : "n'aie pas peur", cette phrase se voulant rassurante est en fait négative car elle anticipe une peur probable mais incertaine alors que sans lui avoir dit quoi que ce soit, il n'aurait peut être pas considéré ça comme quelque chose d'effrayant.

Par ailleurs, les araignées sont souvent mises en avant comme quelque chose qui fait peur, elles sont souvent attribuées à quelque chose de néfaste que ce soit dans les films, à Halloween, etc. or ce sont des petites bêtes relativement calmes, solitaires et utiles puisqu'elles mangent les moustiques ou encore les mouches !