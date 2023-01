Arabie Saoudite : à Davos, Ryad affiche ses ambitions pour réduire sa "dépendance" au pétrole

Le royaume a par ailleurs affirmé mardi avoir lancé avec les organisateurs du Forum de Davos une initiative visant à accélérer l'innovation en Arabie saoudite, en se servant du métavers. Lors de cette réunion a également été abordée la question de la transition énergétique, l'engagement climatique et la place des femmes, le pays cherchant ainsi à attirer l'oeil sur une autre facette du royaume dont l'image est très dégradée par la question des droits humains depuis des années, et encore plus depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, imputé par les renseignements américains au prince Mohammed ben Salmane, ce que démentent les autorités saoudiennes. "Nous nous sommes ouverts bien plus qu'avant et cela a permis aux gens d'observer", veut croire Faisal Al Ibrahim, citant "les valeurs, les progrès, et le fait que l'on s'attaque à de nombreuses problématiques à l'échelle régionale et internationale". Concernant l'énergie toutefois, le ministre prévient: la diversification économique "ne veut pas dire que nous ne continuerons pas à être un des plus gros producteurs d'énergie. Nous continuerons d'être devant dans le domaine des hydrocarbures traditionnels".