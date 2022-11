Arabie Saoudite : 17 exécutions pour des infractions liées à la drogue depuis le 10 novembre, l'ONU alerte

"La reprise des exécutions en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants en Arabie saoudite est une mesure profondément regrettable, d'autant plus qu'elle intervient quelques jours après qu'une large majorité d'États à l'Assemblée générale de l'ONU a appelé à un moratoire mondial sur la peine de mort", a-t-elle dit.

La porte-parole a expliqué qu'imposer la condamnation à mort pour des infractions liées aux stupéfiants était "incompatible" avec les normes et principes internationaux.

Appel à un moratoire officiel

"Nous appelons les autorités saoudiennes à adopter un moratoire officiel sur les exécutions en lien avec des délits liés à la drogue et à garantir à tous les accusés le droit à un procès juste, conformément à ses obligations internationales", a insisté Mme Throssell.

Le nombre de personnes se trouvant dans les couloirs de la mort n'est pas connu. Mais l'ONU craint qu'un Jordanien, Hussein abo al-Kheir, condamné pour des accusations liées à la drogue, soit sur le point d'être exécuté et ce bien que le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu qu'il s'agissait d'une détention arbitraire car sans fondement juridique.

"Nous exhortons le gouvernement saoudien à suspendre l'exécution qui serait imminente de M. al-Kheir et à se conformer à l'opinion du Groupe de Travail en annulant sa condamnation à mort, en le libérant immédiatement et sans condition, et en garantissant qu'il reçoive des soins médicaux, une compensation et d'autres réparations", a déclaré Mme Throssell.

En 2021, 69 personnes ont été exécutées dans le royaume saoudien, alors que le recours à la peine de mort avait connu une forte baisse en 2020 avec 27 exécutions, selon un décompte de l'AFP basé sur des déclarations officielles. En 2019, 187 exécutions avaient été recensées.