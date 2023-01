"On avait deux choses hors format à emballer : l’éléphant et la baleine, souligne Marie Bournonville, responsable des collections du musée. On a dû démonter l’éléphant pièce par pièce. Il est parti dans un atelier de restauration spécialisé situé à Bruxelles et qui travaille d’habitude avec des dinosaures. La baleine était, quant à elle, impossible à démonter. Pour celle-ci, on va réaliser un coffrage tout autour d’elle pour qu’elle reste sur place pendant les travaux, bien à l’abri dans sa boîte géante".

Le spécimen peut très fort s’altérer.