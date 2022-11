Aquaman : le blockbuster DC Comics avec Jason Momoa, Nicole Kidman et Amber Heard bientôt sur Tipik !

Comme l’explique le site d’actualité AlloCiné, à sa sortie Aquaman reçoit de très bonnes critiques et, à la grand surprise générale, bat même quelques records au box-officie mondial. Ainsi, le film se glisse à la cinquième place du top du meilleur film (à comprendre : le film le plus rentable) de l’année 2018. Son succès est tel qu’une suite est prévue en 2023 Aquaman and the Lost Kingdom. Le film détient aussi la palme de l’adaptation DC Comics la plus lucrative (surpassant The Dark Knight Rises, #ahouiquandmême).

Aquaman est à retrouver ce mercredi 7 décembre à 20h05 sur Tipik.