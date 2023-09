Aquaman 2 se dévoile dans une première bande-annonce épique

On avait peur qu’avec la grève des scénaristes, la sortie d’Aquaman 2 soit reportée à 2024. Mais il semblerait qu’elle soit toujours prévue pour le 20 décembre 2023. Pour nous faire patienter, DC a sorti un teaser de 30 secondes avant de sortir la vraie bande-annonce du film. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça promet d’être épique.

On retrouve les même personnages que dans le premier : ses alliés, ennemis mais aussi de nouvelles créatures aquatiques qui se mettront dans le chemin du super-héros. Pour rappel, "Aquaman et le Royaume Perdu" suivra l’histoire d’Aquaman (Jason Momoa) qui doit s’allier avec son demi-frère, Ocean Master (Patrick Wilson) pour sauver la ville sous-marine d’Atlantis, de laquelle il est devenu roi, mais aussi le reste de la planète de Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), devenu bien trop puissant.

La suite d’Aquaman avait fait beaucoup de bruit, notamment en ce qui concerne le personnage de Mera joué par Amber Heard. Même si la pétition qui demandait le renvoi de l’actrice a récolté 4 630 935 de signatures, DC n’a pas voulu s’en séparer, comme l’ont vu les fans qui étaient présents au festival CinemaCon de Las Vegas, en avril. Ils disaient qu’Amber Heard apparaissait à plusieurs reprises dans le trailer, confirmant ainsi sa présence dans le film. Et effectivement, on voit ses cheveux rouges au début et à la fin de la bande-annonce.

Juste avant la diffusion de la bande-annonce, James Wan, le réalisateur, a décidé de mettre fin aux rumeurs en affirmant qu’Amber Heard est bien présente mais qu’elle n’a que très peu de scènes, tout simplement car elle ne fait pas partie des personnages importants du film, comme le rapporte Unilad.