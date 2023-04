Aquaman 2 : Amber Heard reprendra son rôle malgré les plaintes de certains

Le trailer de la suite d'Aquaman a été présenté au festival CinemaCon de Las Vegas. Un détail a retenu l'attention des fans : Amber Heard apparaît sur plusieurs images, confirmant ainsi sa présence dans le film.

Le procès pour diffamation opposant Johnny Depp à Amber Heard fait partie des procès les plus médiatisés de ces dernières années. Chaque jour, des milliers d'internautes suivaient les prises de parole et analysaient chacune de leurs expressions pour essayer de savoir qui disait la vérité et qui mentait. D'un côté, il y avait la Team Amber Heard, de l'autre, la Team Johnny Depp. Finalement, l'actrice a été jugée coupable et a condamnée à verser 10 millions de dollars à son ancien époux. Les fans de l'acteur s'en sont donnés à cœur joie pour la dénoncer et la harceler sur les réseaux sociaux.

Une pétition réclamant le retrait d’Amber Heard du casting d’Aquaman 2 a fait le buzz pendant le procès, récoltant plus de 4,5 millions de signatures. "Les hommes sont victimes de violence conjugale, tout comme les femmes. Il faut le reconnaître et prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'une agresseuse reconnue soit célébrée dans l'industrie du divertissement", disait-elle. D'après le site metro, Walter Hamada, à l'époque patron de DC Films chez Warner Bros y avait réagi en avouant qu'il craignait une "absence d'alchimie entre les deux acteurs" et que l'équipe songeait à peut-être la remplacer dans le rôle de Mera.

Mais les dernières images montrent qu'elle est bien là. Selon le magazine Deadline, Amber Heard figure dans une scène de combat. Mis à part ça, on ne voit pas le personnage à d'autres endroitsdu trailer. À voir si ses scènes seront réduites également dans le film.

Cette nouvelle a suscité de vives réactions, qu'a listées le site jeuxvideo. Les internautes ne comprennent pas la décision de Warner Bros de garder Ezra Miller dans Flash et l'actrice dans le rôle de Mera. Plusieurs appellent même au boycott.

Le tournage d'Aquaman et le Royaume Perdu est bouclé depuis un certain temps déjà et ne devrait plus reprendre, peu importe les critiques. À la base, il devait sortir en 2022 mais la pandémie et la restructuration de DC Studios ont perturbé leurs plans. Sa sortie est programmée pour décembre.