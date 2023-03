Aqua, le retour !

En 1997, Aqua a connu le succès avec "Barbie Girl". Ensuite, le groupe a tenté plusieurs retours. Le jeudi 30 mars, les membres ont d’ailleurs annoncé qu’ils s’apprêtaient à repartir de plus belle.

Après un début difficile au début des années 90, le groupe Aqua fait enfin le buzz en 1997 avec son hit d’Eurodance "Barbie Girl". Du rose bonbon, une voix perchée, un rythme entraînant : bref, une chanson bien kitsch comme on aime qui aujourd’hui affiche plus de 7 millions de likes sur YouTube et plus de 3 millions d’écoutes par mois sur Spotify.

En 2000, le groupe danois a sorti son deuxième album, "Aquarius", avant de se séparer l’année suivante. En 2011, le projet "Megalomania" a signé le retour d’Aqua mais n’a pas rencontré un réel succès chez nous.

Comme le souligne SoonNight, en 2018, le groupe danois avait fait un come-back avec "Rookie", un single bien éloigné de "Barbie Girl". Et cinq ans plus tard, Aqua tente un nouveau come-back. En effet, le jeudi 30 mars, le groupe a annoncé sur Facebook être "prêt à conquérir le monde".