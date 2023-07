Aptitude à la conduite : la déchéance de permis n'est pas qu'une question d'âge

Le Département d’Aptitude à la Conduite de l’AWSR est le centre Wallon agréé pour évaluer l’aptitude à la conduite, à Bruxelles il s’agit de CARA de l’institut VIAS. L’objectif est de trouver un équilibre entre les besoins de mobilité et d’autonomie et la sécurité routière, non seulement pour le candidat mais également pour ses proches et les autres usagers de la route.

Chaque année, en moyenne 2000 candidats sont évalués en région wallonne par le département d’aptitude (le DAC) de l’AWSR. Parmi ceux-ci, la majorité (55%) est âgée entre 25 et 64 ans, 40% des candidats sont âgés de 65 ans et plus et 5% ont entre 18 et 24 ans.

Parmi eux, 95% des candidats reçoivent une décision positive, moyennant parfois l’adaptation de leur véhicule ou la modification des conditions d’utilisation de leur permis de conduire par exemple, ne pas conduire de nuit, conduire dans un rayon limité par rapport au domicile, pas de conduite sur autoroute.

En 2022, l’aptitude à conduire de 647 personnes âgées de 65 ans et plus a été examiné.

Les résultats sont les suivant, 8% (soit une cinquantaine de conducteurs) ont été déclarés inaptes à la conduite. Ce chiffre est stable d'année en année mais est légèrement au-dessus de la moyenne globale des conducteurs interrogés (5% déclarés inaptes à la conduite). 24% ont été déclarées aptes sans aucune restriction ou adaptation du véhicule et 57% ont été déclarées aptes avec une ou plusieurs restrictions et le cas échéant avec également une adaptation du véhicule.

L’adaptation d’un véhicule consiste à aménager ce dernier par rapport au handicap du conducteur, à titre d’exemple, pour une personne ayant des soucis aux jambes, il est possible d’inverser la pédale d’accélérateur de la voiture afin de pouvoir freiner et accélérer du pied gauche.