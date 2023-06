Aprile et Doria D étaient chez Samy et Lou pour présenter "Les Volcans", leur première collaboration

Aprile et Doria D étaient au micro de Samy et Lou hier sur Tipik pour parler de leur récente collaboration, "Les Volcans". Ils ont parlé de l’inspiration derrière ce single et ont livré une version acoustique dans le studio.

Tout a commencé par un message sur Instagram. Aprile voulait rencontrer Doria D pour faire une session son avec elle, plus pour s’amuser que pour écrire un morceau ensemble. Au final, le courant est tellement bien passé qu’ils ont décidé de travailler ensemble sur "Les Volcans". Tout est arrivé très vite : il y a eu un mois et demi entre le premier message et la sortie du single.

Aprile et Doria D se sont inspirés de leur vécu pour réaliser ce morceau. "Mi-janvier, j’ai connu une grosse rupture amoureuse. Ça faisait 10 ans qu’on était ensemble, donc j’étais dans ce mood, à écrire dessus. Doria, elle, a connu certaines histoires qui ont fait écho à ça et on s’est bien retrouvé au niveau des textes et des métaphores", explique le chanteur.

Ils ne le cachent pas, écrire un morceau aussi personnel est très éprouvant mais ça ne leur a pas déplu. "J’adore écrire et chanter en pleurant. C’est comme une thérapie", explique Aprile. "Ça permet d’extérioriser", ajoute Doria D.