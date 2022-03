Aprile chante le 1er extrait de son album dans la Tipik Liveroom

Intitulée " keep Us From Heaven ", la chanson signifie " Ce qui nous empêche d’atteindre le ciel, le paradis, le bonheur, on peut voir ça un peu comme on veut " poursuit l’artiste, " les obstacles, les choix de vie à faire, aussi bien dans la relation avec quelqu’un ou même dans la vie de tous les jours, au quotidien avec les gens, avec soi-même aussi intérieurement ".

Dans une version acoustique douce et entraînante à la fois, Aprile partage son univers dans la LiveRoom de Tipik.

Remarqué en 2015 avec un premier EP pop intitulé " Cheap Chick ", cet artiste originaire de Herve se produira en concert pour le festival " Namur is a Joke " le vendredi 25 mars au Delta. C’est la première édition du nouveau festival d’humour de Namur imaginé par GuiHome vous détend du 24 au 27 mars 2022. Vous pourrez sans doute savourer à nouveau son dernier Ep en date intitulé "Giving up Time" et quelques nouveaux singles dans son univers rempli d’histoires personnelles ou sur les relations humaines fascinantes.