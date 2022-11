April N. Smith, entre tradition et modernité, la chanteuse texane dans la lignée de Patsy Cline et Martina McBride

Encore aujourd’hui, la ligne Texas Eagle, longue de plus de 2000 kilomètres, assure la liaison entre San Antonio et Chicago. Bien plus tard, ce sera le passage du Big Inch. Il est à l’époque le plus grand oléoduc du monde, et avec son petit frère Little Inch, ils achemineront des millions de barils de pétrole vers la côte est. Tous deux ont joué un rôle essentiel dans l’approvisionnement de l’effort de guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Outre un nombre assez incroyable de joueurs de football et de baseball, Longview compte quelques grands noms de l’industrie du divertissement. Sont originaires de Longview : Forrest Whitaker, Matthew McConaughey, Miranda Lambert ou encore Neil McCoy.