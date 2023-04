Après Wout van Aert, Charles Leclerc demande aux fans d’arrêter de se rendre à son domicile

Charles Leclerc veut la paix ! Et on peut le comprendre. Le coureur de Formule 1 connaît une petite mésaventure ces derniers mois, l’adresse de son domicile a fuité et de nombreux fans se pressent devant son domicile à Monaco. Tout comme cela est arrivé à Wout van Aert il y a quelques mois.

Le pilote Ferrari a demandé à ses fans de ne pas dépasser cette limite et de préserver sa vie privée.

"Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte, demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne plus venir chez moi. Je m’assure de m’arrêter pour chacun d’entre vous lorsque vous me croisez dans la rue ou sur le circuit, mais je ne descendrai pas si vous venez chez moi. Votre soutien, en personne et sur les réseaux sociaux, compte tellement pour moi, mais il y a une limite à ne pas franchir."

Du point de vue sportif, Charles connaît un début de saison compliqué. Après trois courses il est dixième avec six points.