Après une pause de 10 ans, la série à succès "Borgen" revient

"Même si cette saison est plus internationale que les précédentes, ça reste une série très danoise où on retrouve beaucoup du mode de vie danois", note Mme Marienlund.

Et c’est le secret de son succès, un savant mélange de "hygge", le mode de vie danois forcément exotique une fois les frontières scandinaves franchies et de réalisme avec des personnages "normaux" avec des problèmes d’intendance comme tout un chacun.

"Borgen a été commandé pour un public danois et son succès à l’étranger a créé la surprise. Mais l’imbrication entre la scène politique, les drames personnels et le paysage médiatique dans un contexte danois a aussi intrigué et fasciné à l’étranger", souligne l’universitaire Eva Redvall, spécialiste des fictions scandinaves.

"Au Danemark, Borgen, c’est de la télévision pour tout le monde, à l’étranger c’est une série sous-titrée, de niche", avance la chercheuse.

Dans le royaume scandinave de 5,8 millions d’habitants, les saisons précédentes ont rassemblé jusqu’à 1,6 million de téléspectateurs.

"Le battage médiatique est tel que de nombreuses personnes regarderont probablement la première sur DR dimanche, d’autant plus qu’il y a une combinaison de "vieux" téléspectateurs et d’un nouveau public plus jeune et qui est impatient de voir la nouvelle saison", pronostique Mme Redvall.

Pour l’instant, une seule saison a été tournée. "Je ne sais pas encore s’il y en aura d’autres. C’est peut-être la toute dernière", glisse la cheffe de la fiction de DR.