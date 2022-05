Après une longue peine de prison, la réinsertion est-elle vraiment possible ?

Un auditeur anonyme est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J’ai été condamné en 1995 pour faits graves. J’en suis sorti il y a une dizaine d’années et depuis, c’est impossible de me réinsérer dans la société. Une fois qu’on a un casier judiciaire, c’est mort. Chaque fois qu’on me demande mon certificat de bonne vie et mœurs et qu’on voit que j’ai fait de la prison, on me refuse."

Une fois qu’on a fait de la prison, il n’y a pas de réinsertion possible

"J’ai travaillé 2-3 mois au noir et un journal m’a affiché en première page pour les 25 ans de l’affaire. J’ai tout de suite perdu mon travail. Mon employeur savait que j’avais fait de la prison, mais il ne voulait pas savoir pour quoi."