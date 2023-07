Après une fermeture en raison d’une bactérie dans l’eau, la piscine Flow rouvre ses portes ce 20 juillet

Bonne nouvelle pour les Bruxellois et Bruxelloises qui cherchent à se rafraîchir cet été : la piscine Flow, située le long du canal à Anderlecht, rouvre officiellement ses portes ce 20 juillet. L’asbl Pool is Cool avait été contrainte de fermer l’unique piscine en plein air de Bruxelles à la suite d’un test de la qualité de l’eau, effectué par le laboratoire Brulabo. La valeur biologique de la bactérie "Pseudomonas aeruginosa" était trop élevée.

Mais "la qualité de l’eau est à nouveau bonne", nous confirme l’un des membres du collectif, Paul Steinbruck. "Nous rouvrirons demain et ce soir il y aura un cours d’aquagym en parallèle du moment d’information" (organisé ce 19 juillet, ndlr), précise-t-il.

Pour accueillir à nouveau les nageurs et nageuses dans son bassin, l’organisation a dû trouver la source de la bactérie présente dans l’eau. Ce qui explique la fermeture d’une dizaine de jours. "Nous avons amélioré la tuyauterie autour de la piscine et dans le filtre, nous les avons nettoyés correctement et nous avons ajouté une solution de démarrage qui favorise le développement du biofilm microbiologique autour du gravier dans le filtre à eau qui contribue le plus au traitement de l’eau", explique sur son site l’asbl.