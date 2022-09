Après une année exceptionnelle avec des pommes à la pelle, d’innombrables particuliers font presser la cueillette de leur jardin.

Cela fait 20 ans que les exploitants du Verger de la Chise proposent aux particuliers d’apporter leurs pommes de jardin pour qu’ils profitent des installations et de leur savoir-faire. Une fois le jus extrait, il est ensuite pasteurisé. Après la mise en bouteille ou en cubis, ce nectar 100% naturel se conserve durant une année.

C’est une grosse année à pommes

Avec une météo gorgée de soleil, la récolte de cette année est en avance de deux semaines par rapport à l’année dernière.

Pierre Lebrun, le propriétaire de cette exploitation fruitière, nous livre les ingrédients de cette incroyable collecte et de cette précocité : "C’est une grosse année à pommes. Avec un hiver relativement doux, ensuite les pluies, le printemps était pas mal au niveau des fleuraisons. C’est sans compter sur la canicule de cet été qui fait que les pommes sont bien sucrées et juteuses. Tout cela explique pourquoi elles sont nombreuses et mûres bien plus tôt."