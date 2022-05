Après Uncharted, Sony prépare trois nouvelles adaptations de ses licences

Horizon, God of War et Gran Turismo devraient bientôt passer par la case télé ou grand écran.

Comme le rapporte David Gibson, analyste financier qui a pu participer au récent briefing de Sony destiné aux investisseurs, l’entreprise souhaiterait continuer d’adapter ses licences, comme elle l’a déjà fait avec le film Uncharted, et prochainement la série The Last of Us.

Trois titres ont été sélectionnés : Horizon (titre générique qui regroupe les deux jeux Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West) serait destiné à Netflix, et God of War à Amazon Prime. Du côté de Gran Turismo, Gibson parle d’une adaptation télé, mais le site Deadline avance de son côté un passage sur grand écran.