Après un meurtre au couteau, un sentiment d'insécurité à La Louvière qui n'est pas confirmé dans les chiffres

A La Louvière, les faits criminels se multiplient ces derniers temps. A tel point que les habitants témoignent d’un sentiment d’insécurité. De son côté, la police affirme chiffre à l’appui que la criminalité est bien en baisse.

Mais lundi dernier, un homme est décédé en plein centre-ville après avoir reçu plusieurs coups de couteaux. Il y a quelques semaines, un café sur la Place Mansart, la place "festive" de la ville, a été complètement saccagé. Alors, les policiers sont-ils suffisamment présents ?

Le chef de corps Eddy Maillet affirme en tout cas que les contrôles sont bien plus nombreux aujourd'hui. Tandis que les faits criminels, eux, ne sont pas plus nombreux que dans des zones comparables. Ils ont même plutôt baissé ces derniers temps.

Alors comment réduire le sentiment d’insécurité ? Peut-être en multipliant les contacts avec les citoyens mais, les policiers l’admettent, c’est de plus en plus compliqué, notamment à cause des tâches administratives, combinées à des effectifs réduits. Il manque aujourd’hui entre 2500 et 3000 policiers en Belgique.