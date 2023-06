Après un hiver doux et trop sec, un été sous tension en matière de pénurie d’eau ? Les répercussions d’une sécheresse à venir

Il fait beau, très beau. Une météo pareille, c’est toujours très bon pour le moral, mais elle montre aussi la puissance de la météo sur notre avenir économique et sur notre avenir tout court. L’hiver doux que nous avons vécu nous a permis de ne pas souffrir de l’embargo volontaire contre la Russie. Et avec le recul, nous nous sommes tous dits ouf !

Le pire ne s’est donc pas produit, contrairement à ce que nous prédisaient nos experts en catastrophes. Seulement voilà, un hiver doux, c’était aussi un hiver exceptionnellement sec. Et c’est là où j’ai l’impression que l’actualité nous a fait un pied de nez. Comme si le mal que nous avons évité a été remplacé par un autre. Après un été 2022 assez dévastateur sur le plan climatologique, plusieurs pays de l’Union européenne se préparent déjà à un été très difficile. La plupart des pays du sud de l’Europe ont déjà soif d’eau. En France, 19 départements présentent des risques de sécheresse estivale, les nappes phréatiques sont au plus bas et classées au niveau d’alerte de crise. La couverture neigeuse dans les Alpes sous la moyenne, les grands fleuves européens, le Rhin, le Rhône ou le Pô ne pourront pas compter beaucoup sur l’eau de fonte au cours de l’été à venir. Une bien mauvaise nouvelle pour l’agriculture. En Italie, la production d’huile d’olive a chuté de 37%. La production laitière a également baissé, elle a des répercussions sur la fabrication du parmesan. Des fleuves au plus bas ont aussi une implication négative sur la navigation fluviale. La sécheresse a aussi un impact négatif sur l’approvisionnement en électricité. Je veux vous alerter sur le fait que la bataille de l’eau a déjà démarré et dans un avenir prochain, c’est vrai que chaque goutte d’eau sera importante. Alors heureusement, des solutions existent…