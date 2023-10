Après un an et demi de travaux, la piscine de Spa s'apprête à rouvrir ses portes

Les inscriptions par mail aux différents cours pour enfants et adultes arrivent par dizaines depuis quelques jours, comme le confirme Jonathan Herzet, directeur de la Régie communale autonome de Spa: "On a d'abord commencé les inscriptions pour les cours enfants au-dessus de 5 ans et les cours adultes. On lancera dans un second temps les cours bébés nageurs et les cours d'aquagym. On s'est vraiment fait déborder par les mails en un weekend."

Davantage de place

Une preuve de l’engouement pour une infrastructure moderne, implantée à côté de l’ancienne, dans un tout nouveau bâtiment. La piscine comptera un couloir de plus dans le bassin principal de 25 mètres. "On a beaucoup plus de place" indique Jean-Yves Monsez, responsable technique à la RCA, "ça fait 25% d'augmentation en termes de fréquentation rien que pour le grand bassin. Et en plus, on a doublé la capacité de la barboteuse en rajoutant un bassin d'apprentissage qui nous permet aussi de donner les leçons."