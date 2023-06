Après un accord sur le nucléaire, un accord sur la réforme fiscale ?

Le gouvernement d’Alexander De Croo a-t-il enfin trouvé une dynamique positive ? Le budget ajusté au printemps, il vient d’arriver à un accord avec Engie sur le nucléaire, un dossier qui empoisonnait la majorité depuis plus d’un an et demi.

Le Premier ministre connaît certes quelques désillusions entre sondages en berne pour son parti (Open VLD), qui ont amené le président Egbert Lachaert à démissionner et par ailleurs, sa ministre libérale des Affaires étrangères, éreintée et empêtrée dans le dossier des visas accordés à une délégation iranienne, au point qu’Alexander De Croo prend désormais ses distances avec Hadja Lahbib.

Le dossier de la réforme des pensions demeure en jachère, malgré les propositions de la ministre en titre, Karine Lalieux (PS) mais sur la réforme fiscale, semble apparaître une réelle volonté d’avancer, quitte à ce que ce soit chichement.

Conclave après conclave

L’objectif reste d’aboutir avant le 21 juillet. Mais visiblement, du côté du Seize, on ne tient pas trop à mélanger les dossiers, source de marchandages, comme l’a montré le délicat dossier de la prolongation de seuls deux réacteurs.

Après pourtant de longues réunions préparatoires, les principaux ministres du gouvernement (le "kern", plus la secrétaire d’État au budget, Alexia Bertrand (Open VLD) ) entament déjà leur troisième week-end de suite, consacré à la réforme fiscale. Conclave après conclave, il commence à être temps d’aboutir.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) a déposé un projet de réforme fiscale visant à baisser globalement de 6 milliards € les charges sur le travail. Bien entendu, cette réduction doit être compensée par des hausses, pour garder un semblant d’équilibre dans un budget belge grevé par l’endettement.

À moins d’un an des élections, tout cela effraye un peu ; les mécontents risquent d’être nombreux. À ce stade, on évoque généralement une baisse globale de 2 milliards, qu’il reste à compenser.

Une baisse pour des hausses

Si parmi les sept partis de la coalition, une baisse des charges fait l’unanimité, il n’en est pas de même sur la manière de la compenser. Chacun défend son pré carré. Les libéraux voudraient que l’on revoie le financement des allocations de chômage. Ce n’est pas prévu dans l’accord de gouvernement et le MR ressort éreinté par l’affaire Lahbib et l’Open VLD vient de perdre son président. Le ministre des Finances proposait des hausses de TVA sur certains produits : impensable pour des partis désormais en campagne électorale. Il serait à nouveau question de supprimer la cotisation sociale généralisée (CSG) , un impôt de crise mis en place en 1994 par le gouvernement Dehaene-Di Rupo. Mais là aussi, il faudrait le compenser.

Là, il serait à nouveau question d’une taxe sur les comptes titres ou sur les jeux de hasard.

Les discussions vont se poursuivre tout le week-end, mais les tabous, réserves ou exclusives des uns et des autres risquent de réduire cette réforme fiscale à peau de chagrin.