Après Uccle, Bruxelles-ville s’engage aussi dans la riothermie pour climatiser son futur centre administratif

Quatre mètres sous le trottoir, l’eau des égouts est brunâtre et l’odeur assez écœurante mais cela n’enlève rien à son atout principal. Avec douze degrés en moyenne (seulement quelques pointes à 18 en été et à 6 en hiver), sa température est quasi constante ! Et cette stabilité est devenue une aubaine à l’heure des économies d’énergie. L’entreprise Vivaqua y a vu un réel potentiel et a récemment convaincu la Ville de Bruxelles d’avoir recours à la riothermie pour réguler la température de son futur centre administratif.