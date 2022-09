Après trois semaines d'incertitude, les organisateurs de l’Europride maintiennent leur parade à Belgrade

Sous la pression internationale, le gouvernement serbe a donc fait machine arrière. Selon les militants LGBTQI +, la marche des fiertés animera demain les rues de Belgrade. Et même si elle empruntera un parcours différent et plus court, l’essentiel est préservé, juge Vincent Reillon : "Le défilé, c’est le moment où on est visible. C’est une sorte de coming out généralisé pour montrer à la société dans son ensemble que les personnes LGBTQI + sont là, qu’elles font partie de la société, qu’elles ont, elles aussi, le droit de manifester, de réclamer un plein accès à leurs droits humains. Et c’est particulièrement important dans un pays comme la Serbie qui est classée très bas dans le classement "Rainbow index" de la Fédération ILGA Europe.

Sans oublier, rappelle l’activiste belge, que la Serbie veut entrer dans l’Union européenne : "Il est important pour un pays candidat à l’adhésion de respecter la démocratie, l’Etat de droit, de respecter la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Commission européenne a donc vraiment fait comprendre à Belgrade que si cette marche n’avait pas lieu, il y aurait une marche arrière dans ces négociations d’adhésion".