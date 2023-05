Après trois ans de travaux, la Cité administrative de Liège s'apprête à rouvrir ses portes

Et, nouveauté pour les Liégeois, il ne faudra plus passer d’un guichet à l’autre. Tout sera centralisé en un seul et même endroit, comme l'explique Nathalie Drion, 1ère Directrice administrative aux affaires citoyennes de la Ville de Liège: "On va regrouper à la Cité administrative tous les services de l'État civil: Naissance, Mariage, Nationalité. Également le service des Décès et Sépultures. On va avoir aussi tout le service Étrangers, et une nouvelle mairie, la mairie de quartier du centre-ville."

Qui dit services rassemblés dit aussi beaucoup de monde dans le quartier. De quoi espérer donner un peu d’air aux commerçants qui souffrent du chantier du tram.

Coût total de l'opération: 31 millions d'euros.