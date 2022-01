Après trois ans de domination, le siège de numéro 1 mondial des Diables Rouges vacille plus que jamais

"Ce siège de numéro 1 mondial a beaucoup d’importance pour nous." Pendant de longues semaines, Roberto Martinez, le sélectionneur a martelé le même propos : malgré le côté anecdotique et finalement symbolique du classement, être numéro 1 mondial avec les Diables Rouges revêtait pour lui une vraie importance. Et s'il a depuis tempéré son discours, expliquant qu'un trophée aurait finalement une autre saveur qu'un simple classement, on sent poindre, chez Martinez, une certaine fierté.

Et pour cause, depuis le 20 septembre 2018, soit plus de trois ans, les Belges trônent au sommet du ranking mondial. Et si leur élimination en quarts à l’Euro a failli leur coûter leur place de leader, les Diables sont toujours bien 1ers à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le Top 10 :