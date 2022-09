Après TikTok, BigFlo et Oli et Pierre De Maere se retrouvent sur la Grand-Place

Cette année encore, de nombreux artistes de renom mettront le feu sur la scène de la Grand-Place de Bruxelles ! Parmi eux, on retrouve bien évidemment Pierre De Maere et BigFlo et Oli mais aussi des artistes incontournables de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Charles, Mentissa (The Voice France), Lous and the Yakuza (qui a notamment fait la première partie du groupe Coldplay), Zap Mama, ML ou encore Rori.

Des artistes français se joindront également à la fête comme Christophe Willem, Benjamin Biolay, Stephan Eicher, Ycare, Suzanne ou encore Sofiane Pamart.